Эксклюзив 18 июля 2023, 19:28 «Учитель не менее важен, чем программист». В России призвали ввести отсрочку от армии для молодых педагогов Омбудсмен Волынец: отсрочка от армии для выпускников педвузов поднимет престиж учителя РИА «Новости»

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Современным российским школам не хватает учителей-мужчин, поэтому выпускникам педагогических вузов нужно предоставлять отсрочку от армии. Такая мера повысит престиж профессии учителя среди молодежи. Об этом в беседе с «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Большинство выпускников педагогических вузов не идут работать в школу. Также очень мало мальчиков абитуриентов выбирают для себя педагогическое направление, и еще меньшее число из них потом идет трудиться по специализации. Отсрочка от армии или замена на альтернативную службу позволит повысить привлекательность этой профессии среди юношей», — пояснила она.

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По словам Волынец, сейчас в России более 30% детей воспитывают в неполных семьях. Чаще всего — с одной мамой, поэтому зачастую у мальчиков нет перед глазами образа мужчины, так называемой модели мужского поведения.

Учитель в школе — это ведь не только преподаватель, но и наставник. И здесь расчет на то, чтобы наши дети видели такой позитивный образ мужчины. Отсрочка от армии станет очень важным шагом на пути повышения престижа профессии учителя. Это отличная мотивация для поступления в педагогические вузы. Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета

Детский омбудсмен также добавила, что с инициативой ввести отсрочку от армии к парламентариям обратились студенты педвузов. Их поддержали руководители учебных заведений.

«Учитель не менее важен, чем программист. Ведь он не только учит, но и воспитывает детей. Ведь если вспомнить времена СССР, то все точные предметы — математику, физику — вели преимущественно мужчины. Да и в целом в школах было больше мужчин, потому что эта профессия считалась престижной. И сейчас эту традицию нужно возвращать», — пояснила Волынец.

Также она обратила внимание, что одной этой меры для улучшения статуса преподавателя-мужчины недостаточно: нужна комплексная работа, связанная в том числе с повышением заработной платы и пересмотром работы с кадрами и т. д.