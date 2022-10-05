Учитель из Петербурга Анна Макарова рассказала, как стала донором костного мозга | 360°

Общество 05 октября 2022, 12:22 Поделиться Telegram

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Viber Учитель из Петербурга Анна Макарова рассказала, как стала донором костного мозга

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Преподаватель русского языка и литературы классической гимназии № 610 в Петербурге Анна Макарова в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала, каким образом она стала донором костного мозга.

Макарова сообщила, что случилось это достаточно давно, когда она работала волонтером в фонде AdVita.

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«Когда мне было 17 и я окончила школу, так получилось, что в моей жизни появилась AdVita. Это были первые годы существования фонда, компания была еще маленькой, мы много волонтерили, ходили на разные акции, ездили в больницы. В какой-то момент мы с Машей Славянской, которая тогда была директором по развитию фонда, были в Горбачевке и Маша говорит: „Пойдем протипируемся“. Это не было каким-то особенным событием. Именно поэтому история про геройство для меня совершенно нелогична, потому что я верю в то, что это должно быть нормой. Есть возможность — вперед, нет — ты можешь сделать что-то другое», — вспоминает преподаватель.

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Некоторые ее ученики знают о том, что она была донором.

«Все было очень просто. Сдала костный мозг, они меня спросили, почему меня не было в школе. На следующий день мы поехали на экскурсию в Москву. Мы ехали в поезде и болтали», — добавила учитель.

Она отметила, что многие из-за своих страхов и различных мифов не становятся донорами и, тем самым, не спасают жизнь того, кого можно было бы спасти. На ее взгляд, об этом нужно больше писать и говорить, чтобы эта тема вошла в повседневное русло.

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