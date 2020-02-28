Учитель из Челябинской области избивал детей лопатой

В Челябинской области начали проверку после того, как учитель труда и географии побил учеников лопатой. На педагога пожаловались родители: они сказали, что мужчина бьет их детей и заставляет «отрабатывать бесплатные обеды».

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Ura.ru, что 2 марта отправится в Аргаяшский район Челябинской области, чтобы проверить жалобы. В том числе омбудсмен планирует заехать в деревню Новая Соболева.

Проверку решили устроить после поста в группе «Алексей Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте», которую создали для жалоб губернатору Челябинской области. Автор рассказал, что учитель труда и географии постоянно бьет детей за непослушание, причем использует для этих целей подручные предметы: ключи, палку и даже лопату.

Кроме того, учитель якобы заставляет детей убирать снег, говоря, что они отрабатывают бесплатные обеды. Автор заметил, что дворник в школе числится, но на работе по непонятным причинам не появляется.

В Ново-Соболевской школе и управлении образования Аргаяшского района не берут трубку.