Преподаватель английского языка Юлия Федорова из школы № 23 с углубленным изучением отдельных предметов Балашихи стала одним из лауреатов областного этапа конкурса «Педагог года Подмосковья — 2019» в номинации «Учитель года».

Церемония награждения прошла в Доме правительства Московской области в Красногорске 4 сентября.

«По итогам первых двух туров определились пять лауреатов, все они были награждены. Победитель традиционно будет объявлен на областном празднике, посвященном Международному дню учителя. Он будет представлять Московскую область уже на всероссийском уровне в 2020 году», — сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Юлия Федорова преподает английский язык в школе № 23 Балашихи с 2004 года. На конкурсе она представила образовательный проект под названием «Создание педагогического класса для мотивации старшеклассников, поступающих в педагогические вузы».

«Методическое объединение я посвятила моей любимой технологии, которая называется „Кейс-стади“. Это гарвардская технология, не изученная в России. Дети не получают готовые знания от учителя, а делятся на группы и получают кейс с определенными заданиями. Работая в группе, они должны сами сформулировать тему урока, обращая внимание на то, что лежит в их пакете. Провести расследование, создать конечный продукт проекта, а учитель выступает коучем, который помогает каждой группе», — сказала Юлия Федорова.

Конкурс «Педагог года» проводят в Московской области с 1990 года. В этом году в нем приняли участие 59 учителей из разных городов Подмосковья. Победитель получил денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей, а лауреаты — по 150 тысяч рублей.