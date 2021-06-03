«Учим детей стрелять в человека». Страйкбол предложили запретить

Детей необходимо оградить от занятий пейнтболом и страйкболом. Таким мнением поделился ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров.

«По сути, мы детей изначально учим стрелять в человека. Когда стреляют красками, шариками. <…> Взрослые люди вместе с подростками в камуфляжной одежде бегают по лесу, стреляют друг в друга. Буквально рядом находятся дети школьного возраста. Бардак этот прекращать надо», — передал «Коммерсант» слова ректора.

Он рассказал, что недавно осматривал оздоровительный лагерь КФУ. Когда увидел эту игру, то подумал, что идут какие-то военные действия. Он отметил, что дети школьного возраста смотрели, как взрослые стреляют друг в друга.

Гафуров считает, что нужно запретить пейнтбол и страйкбол для детей. Как минимум не стоит это называть заменой «Зарнице», потому что это не так. На самом деле дети просто смотрят на стрельбу.

В середине мая в Санкт-Петербурге 17-летний выпускник в шлеме и обмундировании попытался пройти в школу с оружием для страйкбола. Мальчика в итоге задержали. Его знакомый сообщили, что злого умысла у юноши не было.