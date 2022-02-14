Училище Москомспорта назвало фейком видео с издевательствами в общежитии

Ролик, в котором молодые люди издеваются над девушкой, разрезают ей трусы и тыкают вилкой, снимали не в общежитии Московского училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского. С опровержением выступило руководство учебного заведения.

В пресс-службе училища отметили, что получают много обращений из-за этого ролика, но заверили, что это фейк и к МССУОР № 4 Москомспорта не имеет отношения.

«Спортсменка с именем и фамилией, указанными в сообщении под видео, в нашем учреждении спортивную подготовку не проходит и никогда не проходила», — подчеркнули представители училища.

Там же обратили внимание, что ролик уже появлялся в Сети в 2015 году, но тогда там были другое описание и другая локация. Администрация учреждения подчеркнула, что накануне начала проверку после публикации фейка и обратилась в соответствующие органы.

В пресс-службе добавили, что все спортсмены училища проходят спортивную подготовку, учатся и проживают в безопасных условиях. Над ними установлен круглосуточный контроль дежурных администраторов, службы охраны и видеонаблюдения. А посторонние люди не могут проникнуть на территорию училища несанкционированно.