Учетные записи россиян будут появляться по умолчанию на «Госуслугах»

Учетные записи россиян на портале госуслуг уже в 2021 году станут создаваться по умолчанию при их обращении в госорганы. Об этом рассказал заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры РФ Юрий Зарубин.

«Мы учетные записи госуслуг будем оформлять в обязательном порядке, то есть тогда, когда гражданин приходит очно в учреждения, либо при рождении ребенка, либо при выдаче паспорта. И мы планируем к 2024 году достичь 85-процентного охвата всех россиян», — передал ТАСС слова Зарубина.

Он отметил, что за три года должен пройти эволюционный процесс, за этот период портал получит около 120 уникальных пользователей. Помимо этого, будет создана единая биометрическая система (ЕБС). Она должна появиться до 2024 года, к этому времени в эту систему будет заведено порядка 50 миллионов карточек россиян. При этом Зарубин добавил, что имеются в виду все случаи, когда требуется паспорт.

Ранее стало известно, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года. Получить документы можно будет добровольно по мере их технической готовности.