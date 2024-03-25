Общество 25 марта 2024, 15:55 Учет зимних маршрутов животных в Нижегородской области провели с использованием информационной системы

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Информационную систему «Цифровой лес» впервые использовали, чтобы провести учет зимних маршрутов лесных животных в Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Романа Воробьева.

Он подчеркнул, что нововведение позволило значительно оптимизировать процесс. Сейчас профильные органы перешли к подсчету популяции животных. По итогу на основе этих данных вычислят количество разрешенных к отстрелу в сезон охоты особей. Данные предоставят до 1 апреля.

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«На данный момент сотрудники министерства проводят обработку полученных результатов для определения количества животных, которые могут быть добыты без ущерба для общей численности, и других аспектов управления охотничьими ресурсами», — рассказал Воробьев.

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