Учет пола водителя при расчете ОСАГО посчитали «глупостью»

Инициатива некоторых страховых компаний о расчете суммы ОСАГО исходя из пола автовладельца оказалась неоднозначной. Автоэксперт Сергей Радько считает, что это дискриминация по половому признаку. Но пресс-секретарь Всероссийского союза страховщиков Вера Склярова не видит в этом каких-либо нарушений.

Такую дискриминацию запрещает Конституция, и очень плохо, что страховщики этого не знают Сергей Радько автоэксперт и автоюрист.

«Если страховщики не понимают элементарных вещей, значит, ЦБ будет вынужден им еще раз напомнить, что все-таки закон нужно соблюдать», — рассказал «360» эксперт.

По его мнению, более логично вводить градацию в зависимости от максимально допустимой скорости автомобиля или его мощности. «Но увязывать это по гендерным признакам — это глупость», — заключил Радько.

Однако у пресс-секретаря Всероссийского союза страховщиков и российского Союза автостраховщиков Веры Скляровой другое мнение на этот счет. Она уверена, что никаких нарушений, а тем более дискриминации, здесь нет.

«„Тарифные факторы“ появились в новом законе. Внутри этого тарифа страховщик может внедрять дополнительные факторы. Несколько компаний включили в том числе и пол», — объяснила Склярова. В зависимости от пола страховка может быть дороже или дешевле, но это не нарушает прав, считает она.

Пресс-секретарь рассказала, что ЦБ выпустил указания до принятия нового закона, которые запрещают страховым компаниям включать такие тарифы, как вероисповедание и национальность, но пола там нет.

«Это не дискриминация. В КАСКО это применяется уже давно. Также есть и в зарубежной практике. Страховщики смотрят, какие клиенты более аварийные, и в зависимости от этого устанавливают скидки или надбавки», — объяснила Склярова.

Ранее в Центробанке заявили, что рассмотрят возможность введения запрета на дифференциацию тарифов ОСАГО в зависимости от пола водителя. После вступивших изменений в закон об ОСАГО страховщики получили больше свободы в тарификации.