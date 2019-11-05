Учет долговой нагрузки при выдаче кредитов поможет россиянам решить несколько задач

По словам парламентария, во-первых, такой учет будет тормозить формирование так называемых финансовых «пузырей», которые в итоге могут лопнуть. Второй момент — это сдерживание в оформлении займов, дабы избежать проблем для себя и своей семьи.

Аксаков напомнил, что граждане, у которых доходы невысоки, рассчитывают поправить свое положение с помощью кредита, однако попадают в ловушку. Им приходится ради его погашения брать деньги из бюджета семьи, потом занимать вновь для обслуживания следующего.

Поэтому в 2018 году был принят законопроект, который ограничивает рост платежей по задолженности — штрафы, пени и проценты не могут в полтора раза превышать тело кредита.

«Эта мера направлена как раз на защиту малообеспеченных слоев населения», — указал депутат.