  • Учет долговой нагрузки при выдаче кредитов поможет россиянам решить несколько задач

    05 ноября 2019, 12:26

    Артур Блянихов

    Председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков обозначил две задачи, который поможет решить учет долговой нагрузки при выдаче денежных займов. Законодателя процитировала «Парламентская газета».

    По словам парламентария, во-первых, такой учет будет тормозить формирование так называемых финансовых «пузырей», которые в итоге могут лопнуть. Второй момент — это сдерживание в оформлении займов, дабы избежать проблем для себя и своей семьи.

    Аксаков напомнил, что граждане, у которых доходы невысоки, рассчитывают поправить свое положение с помощью кредита, однако попадают в ловушку. Им приходится ради его погашения брать деньги из бюджета семьи, потом занимать вновь для обслуживания следующего.

    Поэтому в 2018 году был принят законопроект, который ограничивает рост платежей по задолженности — штрафы, пени и проценты не могут в полтора раза превышать тело кредита.

    «Эта мера направлена как раз на защиту малообеспеченных слоев населения», — указал депутат.