Ученый заявил о пройденном пике эпидемии COVID-19 во всех регионах РФ

Эпидемия коронавируса в России постепенно угасает. В Центре экономических исследований считают, что ее пик уже прошли все регионы страны. Уровень заболеваемости в них снижается, но разными темпами.

Эксперт по статистике и моделированию организации Агаси Тавадян уточнил в беседе с РИА «Новости», что ситуация с COVID-19 в РФ складывается по-разному в каждом отдельно взятом регионе.

«Во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»

Динамику распространения коронавирусной инфекции можно оценить по карте. Если регион окрашен зеленым, то в нем заболеваемость существенно снижается, если желтым — процесс идет медленно. Светло-красный цвет говорит об удовлетворительном положении и ожидаемом спаде, а красный — о том, что индекс заболевания в субъекте РФ еще выше единицы.

Среди «зеленых» Тавадян упомянул Московскую область и еще 15 регионов. В некоторых местах статистика, по словам ученого, требует уточнений.