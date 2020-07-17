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    17 июля 2020, 08:44

    Ученый заявил о пройденном пике эпидемии COVID-19 во всех регионах РФ

    Александра Ломейко

    Эпидемия коронавируса в России постепенно угасает. В Центре экономических исследований считают, что ее пик уже прошли все регионы страны. Уровень заболеваемости в них снижается, но разными темпами.

    Эксперт по статистике и моделированию организации Агаси Тавадян уточнил в беседе с РИА «Новости», что ситуация с COVID-19 в РФ складывается по-разному в каждом отдельно взятом регионе.

    «Во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», — подчеркнул он.

    Ученый заявил о пройденном пике эпидемии COVID-19 во всех регионах РФ | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»

    Динамику распространения коронавирусной инфекции можно оценить по карте. Если регион окрашен зеленым, то в нем заболеваемость существенно снижается, если желтым — процесс идет медленно. Светло-красный цвет говорит об удовлетворительном положении и ожидаемом спаде, а красный — о том, что индекс заболевания в субъекте РФ еще выше единицы.

    Среди «зеленых» Тавадян упомянул Московскую область и еще 15 регионов. В некоторых местах статистика, по словам ученого, требует уточнений.