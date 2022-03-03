Ученый выявил самые распространенные мотивы женщин-убийц

Кировской ученый провел исследование, в ходе которого выяснил, какими причинами руководствуются женщины, решаясь на убийство. С выводами специалиста ознакомился «ФедералПресс».

Ученый проанализировал 250 приговоров, вынесенных судом в отношении женщин-убийц. Оказалось, что наиболее распространенным мотивом была неприязнь, вызванная оскорблением. На втором месте — противодействие насилию по отношению к женщине. Третья позиция за стремлением избежать вступления в сексуальную связь с нежелательным человеком.

«Свыше 87% рассмотренных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения и были связаны с потерей самоконтроля. Этот вывод, наряду с уточненными мотивами совершения убийств, важно учитывать при разработке эффективных мер предупреждения женской преступности», — обозначил ученый.