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    03 марта 2022, 13:32

    Ученый выявил самые распространенные мотивы женщин-убийц

    Артур Блянихов

    Кировской ученый провел исследование, в ходе которого выяснил, какими причинами руководствуются женщины, решаясь на убийство. С выводами специалиста ознакомился «ФедералПресс».

    Ученый проанализировал 250 приговоров, вынесенных судом в отношении женщин-убийц. Оказалось, что наиболее распространенным мотивом была неприязнь, вызванная оскорблением. На втором месте — противодействие насилию по отношению к женщине. Третья позиция за стремлением избежать вступления в сексуальную связь с нежелательным человеком.

    «Свыше 87% рассмотренных преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения и были связаны с потерей самоконтроля. Этот вывод, наряду с уточненными мотивами совершения убийств, важно учитывать при разработке эффективных мер предупреждения женской преступности», — обозначил ученый.