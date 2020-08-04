Ученый: в сентябре снова могут ввести самоизоляцию

По данным телеканала «Царьград», Чепурнов считает, что дети в школе общаются гораздо интенсивнее, чем взрослые, поэтому у них выше риск заразиться инфекцией.

«При разумном поведении взрослых катастрофы не произойдет», — уточнил он и пояснил, что иначе могут снова ввести самоизоляцию.