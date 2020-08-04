Ученый: в сентябре снова могут ввести самоизоляцию
Вторая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за начала работы школ. Так считает сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По данным телеканала «Царьград», Чепурнов считает, что дети в школе общаются гораздо интенсивнее, чем взрослые, поэтому у них выше риск заразиться инфекцией.
«При разумном поведении взрослых катастрофы не произойдет», — уточнил он и пояснил, что иначе могут снова ввести самоизоляцию.