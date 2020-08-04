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    04 августа 2020, 13:34

    Ученый: в сентябре снова могут ввести самоизоляцию

    Дарья Морозова

    Вторая вспышка коронавируса может произойти осенью из-за начала работы школ. Так считает сотрудник института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По данным телеканала «Царьград», Чепурнов считает, что дети в школе общаются гораздо интенсивнее, чем взрослые, поэтому у них выше риск заразиться инфекцией.

    «При разумном поведении взрослых катастрофы не произойдет», — уточнил он и пояснил, что иначе могут снова ввести самоизоляцию.

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