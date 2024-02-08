Общество 08 февраля 2024, 15:47 Ученый Селиверстов посоветовал худеющим обратить внимание на персики и грейпфруты

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Фрукты — важный компонент питания. Они способы повысить иммунитет и снизить риск инсульта. Однако во время диеты некоторые исключают из рациона сладкие плоды ввиду содержания сахара. Лаборант технопарка «SuperFood Технологии» университета «РОСБИОТЕХ» Николай Селиверстов нашел «лазейку» для худеющих, сообщил Life.

Эксперт посоветовал обратить внимание на персики. Они содержат всего около 13 граммов сахара и являются источником витамина C, а также бета-каротина.

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По словам ученого, при попытке сбросить лишний вес можно включить в рацион грейпфруты. В составе половины среднего плода находятся лишь 8,5 грамма сахара.