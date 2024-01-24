Общество 24 января 2024, 15:33 Ученый Селиверстов: не стоит мыть овощи и фрукты жидкостью для посуды

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Использование уксуса или жидкости для посуды может быть небезопасным при мытье овощей и фруктов. Об этом сообщил лаборант технопарка «SuperFood Технологии» Николай Селиверстов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, продукты могут впитывать вредные химикаты, что приведет к неприятным последствиям для организма. Промывать овощи и фрукты стоит проточной водой от 30 секунд до минуты, при этом тереть их руками или щеткой, сообщил сайт kp.ru.

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«Если вы опасаетесь, что обычной проточной воды недостаточно, стоит обратить внимание на специальные средства для мытья овощей и фруктов», — отметил Селиверстов.