Общество 08 февраля 2024, 15:49 Ученый Руденко: контакт собаки с «красным снегом» может привести к летальному исходу

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Красное пятно на сугробе может свидетельствовать о проделках догхантеров. Они бросают на землю препараты, и контакт с таким средством представляет опасность для собак, рассказал доктор ветеринарных наук Андрей Руденко в беседе с Life.

По его словам, отравление питомца «красным снегом» грозит смертью. Происходит сильное токсическое действие на весь организм животного, что вызывает судороги, пояснил ученый.

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В таких ситуациях собаку необходимо как можно скорее доставить в клинику. Терапия включает высокие дозы витамина B6 и промывание желудка, добавил эксперт.