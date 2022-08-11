Ученый Розанов рассказал о результатах исследования самых вредных привычек у россиян

Помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Александр Розанов заявил, что самой вредной привычкой у россиян оказалось потребление соли. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По его словам, исследование эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний показало, что только 20% российских граждан ведут здоровый образ жизни.

«Этот фактор был обнаружен более чем у половины всех второго многоцентрового эпидемиологического исследования сердечно-сосудистых заболеваний (ЭССЕ-РФ-2), проведенном в четырех регионах России», — добавил специалист.

В число вредных привычек также вошло небольшое потребление овощей и фруктов (ими пренебрегают 37,5% россиян) и курение, распространенное среди 22,7% респондентов.

По словам Розанова, уменьшение соли в рационе поспособствует снижению артериального давления и рисков инсульта и инфаркта миокарда. Однако пожилым людям, напротив, снижение количества поваренной соли может навредить, спровоцировав развитие сердечно-сосудистых заболеваний, добавил медик.