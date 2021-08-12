Ученый развеял слухи об опасности «йота»-штамма

Кандидат биологических наук Сергей Седых в разговоре с «Царьградом» развеял слухи о «йота"-штамме, который якобы является самым страшным вариантом мутации коронавируса. На днях многие СМИ написали, что смертность от него составляет 82%.

Ученый пояснил, что журналисты неправильно истолковали оригинальную статью, вышедшую в США. В ней речь шла о том, что смертность от «йота»-штамма для пациентов в возрасте от 65 до 74 лет на 82% выше, чем у исходного штамма, но при этом она не составляет почти 100%, как это выставили в СМИ.

«Сегодня в США на долю „йоты“ приходится менее 1% заболевших, а большинство — на „дельту“. Иными словами, никакой опасности „йота“ не представляет ни для жителей США, ни для жителей России. Журналисты раздули из мухи слона и перепутали смертность 82% и увеличение смертности для некоторых групп на 82%, то есть менее, чем в два раза», — успокоил Седых.