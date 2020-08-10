Ученый рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях

Некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при контакте с инфицированными. Изучение особенностей их организма поможет найти универсальное средство борьбы с 2019-nCoV, которое будет эффективнее вакцины.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три–четыре месяца работали в „красной зоне“, контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — рассказал «Известиям» главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян.

Ученый добавил, что особенности организма таких людей нужно изучать. Они могут дать ответ об универсальном средстве борьбы с коронавирусом, которое будет эффективнее вакцины. И получить его можно будет быстрее. Рассказал Тотолян и о тех, кто переболел COVID-19, но не получил антитела. Такое может случиться с людьми, у которых иммунодефицит, однако таких пациентов немного. Ученый отметил, что этот факт тоже надо пристально изучить.

Ранее ученые из Испании выявили ранний признак COVID-19 — у пациентов наблюдались высыпания на слизистой оболочке рта.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире выявили почти 20 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли более 730 тысяч человек.