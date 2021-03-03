Ученый рассказал о красивом астрономическом явлении этой весны

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал ИА Ura.ru, когда можно будет увидеть сближение Марса со звездным скоплением.

Отмечается, что сейчас Марс находится рядом с рассеянным звездным скоплением Плеяды. В середине марта планета приблизится к рассеянному звездному скоплению Гиады. Оно расположено в 15 градусах юго-восточнее Плеяд.

«Гиады приметны яркой звездой Альдебаран, которая входит в 20 ярчайших звезд неба и в этом году будет светить ярче Марса. <…> 19 марта картину дополнит молодая Луна. Пожалуй, это будет самый красивый астрономический вечер этой весны», — обратил внимание специалист.

Он добавил, что в конце августа 2022 года Марс можно будет увидеть снова среди рассеянных скоплений Гиады и Плеяды. По данным информагентства, он будет светить ярче и это явление можно будет наблюдать ближе к утру.

Директор Геофизического центра РАН Алексей Гвишиани предупредил метеозависимых людей, что им следует быть осторожными во время магнитных бурь.

«Такие люди могут ощущать изменение давления и другие побочные явления от этой бури», — уточнил ученый.