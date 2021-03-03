facebook_pixel
    03 марта 2021, 10:55

    Ученый рассказал о красивом астрономическом явлении этой весны

    Артур Блянихов

    Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал ИА Ura.ru, когда можно будет увидеть сближение Марса со звездным скоплением.

    Отмечается, что сейчас Марс находится рядом с рассеянным звездным скоплением Плеяды. В середине марта планета приблизится к рассеянному звездному скоплению Гиады. Оно расположено в 15 градусах юго-восточнее Плеяд.

    «Гиады приметны яркой звездой Альдебаран, которая входит в 20 ярчайших звезд неба и в этом году будет светить ярче Марса. <…> 19 марта картину дополнит молодая Луна. Пожалуй, это будет самый красивый астрономический вечер этой весны», — обратил внимание специалист.

    Он добавил, что в конце августа 2022 года Марс можно будет увидеть снова среди рассеянных скоплений Гиады и Плеяды. По данным информагентства, он будет светить ярче и это явление можно будет наблюдать ближе к утру.

    Директор Геофизического центра РАН Алексей Гвишиани предупредил метеозависимых людей, что им следует быть осторожными во время магнитных бурь.

    «Такие люди могут ощущать изменение давления и другие побочные явления от этой бури», — уточнил ученый.