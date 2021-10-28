Ученый рассказал, как с помощью анализов можно будет избежать рождения детей с генетическими заболеваниями

Генетик, доктор биологических наук Андрей Глотов рассказал газете «Петербургский дневник», как в скором времени генетические анализы помогут избегать рождения детей с тяжелыми заболеваниями. По его словам, такие анализы могут стать массовыми уже через пару лет.

«У нас катастрофическое снижение рождаемости, поэтому каждая беременность становится крайне значимой. Мы предполагаем генетическое исследование до беременности не только на СМА, но и на целый комплекс заболеваний: муковисцидоз, нейрофиброматоз 1-го типа, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, мышечная дистрофия Дюшенна, фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, иммунодефициты и так далее, которые однозначно проявляются в потомстве и встречаются в популяции с наиболее высокой частотой», — сказал ученый.

Он подчеркнул, что массовое проведение таких анализов обойдется государству значительно дешевле, чем лечение детей с тяжелыми генетическими заболеваниями, такими как, например, СМА.

«Такой тест можно сделать за 1000 рублей. И сравните это со стоимостью последующего лечения. К примеру, в Петербурге за год происходит 55 тысяч родов — значит, надо взять 55 тысяч родителей, сделать тест, и это будет стоить 55 миллионов. Лечение ребенка со СМА несравнимо дороже», — пояснил Глотов.