Ученый рассказал, где и как купить кусочек Луны

Желающие получить Луну с неба смогут купить упавшие на Землю лунные метеориты. Лунный грунт, доставленный СССР и США, в продажу не поступит никогда. В Соединенных Штатах также объявили тендер среди частных компаний на доставку лунного грунта.

Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта. Руководитель американского космического ведомства Джим Брайденстайн на днях заявил, что НАСА будет покупать лунный реголит и каменистые материалы со спутника Земли в объеме 50-500 граммов. Доставившая их компания не обязана проводить анализ находок. О то, сколько будет платить агентство за минералы, не сообщается.

«Сейчас лунный грунт нельзя приобрести, потому что весь он является собственностью тех государств, которые его привезли. В настоящее время это Россия и Америка. Вы не купите лунный грунт. Реально купить на аукционе можно только лунные метеориты. Однако это будет достаточно дорого», — рассказал Слюта.

Он назвал фейками любые объявления о продаже лунного грунта в интернете. Ученый посетовал, что уровень образования в последние пару десятков лет снизился, и люди верят чему угодно.

Слюта назвал два реальных случая продажи лунного грунта. Первый образец был продан потомками астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на Луну. Второй — подаренные правительством Советского Союза крупинки вдове конструктора Сергея Королева.

В конце августа президент США Дональд Трамп на встрече с участниками съезда Республиканской партии пообещал первым в мире отправить на Луну женщину-астронавта.