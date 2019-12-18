Ученый РАН спрогнозировал мягкие зимы в России

По мнению Семенова, общая тенденция российской погоды этой зимой — аномалия. Он отметил, что нынешний декабрь хорошо отражает глобальное потепление. Ученый заявил, что «мы движемся в сторону европейской зимы».

Климатолог предположил, что зимы в России постепенно станут мягче, а температурные перепады между летом и зимой уменьшатся.

«То есть, температура будет зимой около нуля, минус пять, ну, морозы — минус десять. Скоро это, в общем-то, станет реальностью. Потому что меняется климат и мы движемся в этом направлении», — добавил он.

Семёнов подчеркнул, что сельское хозяйство необходимо будет подстроить под климатические изменения.

«С одной стороны, конечно, меняются сроки перехода температуры через ноль, очень важные для сельского хозяйства. И оно должно, разумеется, адаптироваться», — уточнил он.

По словам ученого, существующий уровень механизации и технологии позволяет переносить изменения. А рост парниковых газов, которые частично влияют на изменения температуры, положительно влияет на растения. Семенов обратил внимание на то, что растениям необходим углекислый газ, следовательно увеличение парниковых газов помогает сельскохозяйственным культурам.