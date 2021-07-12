Ученый РАН посоветовал не желающим вакцинироваться ходить в скафандре

Если не носить маски и не вакцинироваться, то единственный способ защититься от коронавируса — это носить скафандр. Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад…» — заявил Нетесов РИА «Новости».

Специалист заметил, что дети являются одним из ключевых факторов распространения инфекции. Ведь в сады и школы они ходят без респираторов.

Он подчеркнул, что реальный и единственный на сегодняшний момент способ борьбы с коронавирусом — это вакцинация и ношение масок в общественных местах. По его словам, чем быстрее человек привьется, тем лучше.

Ученый также отметил, что судьба пандемии завит от позиции людей.

«Люди почему-то верят только в сложные вещи, но не понимают, что их собственное поведение является главным фактором в том, что они заразились», — резюмировал Нетесов.

Также он заявил, что пока нет определенности в вопросе естественного происхождения коронавируса.