Общество 01 февраля 2024, 12:35 Ученый РАН Малышев указал на риски операций по внедрению чипов в мозг

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Операции по вживлению чипов в мозг могут быть опасными, поскольку стимуляция органа за счет электродов пока не до конца изучена. Исход такой операции может оказаться непредсказуемым. Об этом ИА НСН рассказал директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев.

«Если представить обратное направление — стимуляцию мозга — то тут уже последствия могут быть совершенно непредсказуемыми», — сказал ученый.

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При этом он добавил, что в реагировании чипа на активность мозга нет ничего вредного.

Ранее СМИ писали, что американский миллиардер Илон Маск сообщил о вживлении в мозг человека импланта компании Neuralink.