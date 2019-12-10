Ученый Рафаэль Арутюнян умер на 66 году жизни

По данным информагентства, Арутюнян участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и занимал пост замдиректора ИБРАЭ РАН (Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук) по научной работе.

«Газета.ru» напомнила, что в свое время ученого наградили орденами Почета и Мужества, а также премией правительства России в области науки и техники. Специалист разработал и внедрил методы и технологии обеспечения радиационной безопасности.