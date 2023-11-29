Общество 29 ноября 2023, 17:21 Ученый Пшибыльски заявил, что соцсети не вредят психике

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Ученые Оксфордского университета провели исследование и пришли к выводу, что социальные сети и гаджеты не вредят психике человека. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на одного из авторов научной работу профессора человеческого поведения и технологий в Оксфордском институте интернета Эндрю Пшибыльски.

Он рассказал, что для исследования использовали данные 2,4 миллиона человек из 168 стран. Их возраст варьировался от 15 до 89 лет. В результате ученые пришли к выводу, что психика человека не страдает от интернета.

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«Мы очень усердно искали „неопровержимое доказательство“, связывающее технологию и благополучие, но не нашли», — отметил ученый.

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