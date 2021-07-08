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    08 июля 2021, 08:31

    Ученый предсказал появление суперштамма коронавируса

    Ольга Назаркина

    В мире может появиться новый суперштамм коронавируса. Он будет отличаться от своих предшественников и потребует новых методов лечения и профилактики, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

    Ученый предсказал появление суперштамма коронавируса

    Специалист подчеркнул, что возникновение новых мутантных форм вируса зависит от количества заболевших людей, сообщило радио Sputnik.

    «Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — объяснил Дурманов.

    По его словам, если эта игра природы по созданию новых мутаций будет ограничена, то и новой волны коронавируса тоже получится избежать.

    «Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. И кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом», — отметил эксперт.

    По мнению Дурманова, спастись от новых штаммов коронавируса можно только усиленной борьбой против штаммов, которые уже есть.

    Ранее глава Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что чаще всего новые мутации закрепляются на территориях с высокой плотностью населения. Он назвал это абсолютно нормальным явлением.