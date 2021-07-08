Ученый предсказал появление суперштамма коронавируса

В мире может появиться новый суперштамм коронавируса. Он будет отличаться от своих предшественников и потребует новых методов лечения и профилактики, заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Специалист подчеркнул, что возникновение новых мутантных форм вируса зависит от количества заболевших людей, сообщило радио Sputnik.

«Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется», — объяснил Дурманов.

По его словам, если эта игра природы по созданию новых мутаций будет ограничена, то и новой волны коронавируса тоже получится избежать.

«Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. И кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом», — отметил эксперт.

По мнению Дурманова, спастись от новых штаммов коронавируса можно только усиленной борьбой против штаммов, которые уже есть.

Ранее глава Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов заявил, что чаще всего новые мутации закрепляются на территориях с высокой плотностью населения. Он назвал это абсолютно нормальным явлением.