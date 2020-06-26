Ученый поспорил с вирусологом о сроках второй волны коронавируса

«Я очень внимательно отношусь ко мнению своего коллеги, но я не знаю, какие у нас сейчас связи с Китаем в условиях пандемии. Но думаю, что они не такие активные, какими они были до того. Так что мне кажется, что через две недели — это рановато», — сказал он.

По его мнению, вторая волна наступит осенью, как грипп в этот сезон.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов предупредил о второй волне коронавируса в России. Она может наступить вслед за подъемом заболеваемости в Европе. В первую очередь всплеск коснется крупных транспортных городов — Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Наступить вторая волна может, по мнению специалиста, уже через две недели.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о новом всплеске пандемии коронавируса в Европе. Впервые за несколько месяцев сразу в 30 странах зафиксирован рост числа новых пациентов.