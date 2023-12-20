20 декабря 2023, 11:33
Ученый Полищук: запретить людям обращаться к астрологии сложно
Эксперты РАН назвали астрологию лженаукой, рекомендовав россиянам не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений. При этом запретить людям обращаться к такому методу сложно, заявил член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН Ростислав Полищук в беседе с радио «КП».
«Каждый человек занимается тем, чем он занимается. Если человек живет в субъективном мире, его будут интересовать такие вещи, он будет прибегать к такому способу познания», — отметил ученый.
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По словам эксперта, общество привыкло доверять астрологам и их прогнозам. Люди всегда начинают познавать мир с донаучных практик и методов, таких, как мифы, анимизм и религиозные верования.
Астрология
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