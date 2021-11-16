Ученый Петрукович рассказал, какого размера метеоролит может разрушить Землю

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, какие метеориты могут разрушить Землю. Специалист напомнил о Тунгусском метеорите, который был размером с километр и упал в 1908 году. Об этом написал Ura.ru.

«Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение. Если говорить о катастрофических воздействиях на планету из-за астероидов, то это, условно говоря, бывает раз в миллион лет. Такие крупные объекты видны издалека, мы можем заранее просчитывать их орбиты и определять, насколько близко они подходят к Земле», — объяснил ученый.

Мелкие метеориты падают на Землю ежегодно. Например, такие, как упал под Челябинском в 2013 году, падают по несколько штук в год. Они не касаются населенных пунктов, а улетают в океан, потому что он занимает две трети планеты. При этом увидеть заранее их невозможно. Такие метеориты можно разглядеть лишь за пару часов до попадания на Землю.

В этот день, 16 ноября 1966 года, был зарегистрирован самый сильный метеорный поток. В минуту проносилось до 2300 небесных тел.