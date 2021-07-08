Ученый перечислил причины третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса накрыла бы России и без индийского штамма «дельта». Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Ничего неожиданного в ней (третьей волне — прим. ред.) не было. О ней предупреждали многие. Почему предупреждали? Да потому, что люди расслабились и отказывались вакцинироваться. Заболеваемость в начале мая была практически такой же, как на пике в мае прошлого года», — сказал он РИА «Новости».

Нетесов отметил, что при такой эпидемической ситуации все нормально, хотя в прошлом году относились к происходящему совсем по-другому. Ученый подчеркнул, что люди реагировали на цифры о заболеваемости в разное время по-разному.

Также специалист напомнил, что в июне проходили последние звонки и выпускные вечера. На этих массовых мероприятиях люди, по его словам, были без масок. Поэтому спустя неделю-две заболеваемость поднялась.

К этому фактору прибавились индийский штамм «дельта» и низкий темп вакцинации.

«Но на самом деле третья волна была бы и без индийского варианта. Просто пофигистское отношение людей породило то, что мы имеем сейчас», — заключил ученый.

За последние сутки в России зафиксировано 24 818 новых случаев коронавируса. Общее число заражений достигло 5 707 452.