Общество 09 августа 2023, 19:14 Ученый Паращук заявил, что магниты из отпуска не влияют на работу холодильника

Читать 360tv в

Некоторые люди убеждены в том, что магнитики могут помешать качественной работе холодильника. Сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук в беседе с LIFE опроверг этот миф.

Он рассказал, что работа холодильника основана на термодинамическом цикле сжатия и расширения теплоносителя, который называется хладагентом. Он поглощает тепло и выводит его наружу. Благодаря этому температура в камере снижается.

Реклама

Магнитики же способны взаимодействовать с электрическими проводниками. Однако воздействие является незначительным.