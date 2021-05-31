Ученый оценил призыв изучить происхождение коронавируса

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский обсудил с RT призыв американского ученого Питера Хотеза изучить происхождение COVID-19, чтобы в будущем избежать вспышек COVID-26 и COVID-32.

По словам Аграновского, узнать о происхождении коронавируса важно, однако возможно, что этого не удастся сделать никогда. Он добавил, что полное открытие лабораторных записей Уханьского института вирусологии могло бы исключить или подтвердить вариант с лабораторным происхождением COVID-19.

«Но важнее определить, что делать в условиях пандемии здесь и сейчас, чем гадать, откуда взялся SARS CoV-2. Ответ простой: вакцинироваться теми безопасными и эффективными вакцинами (например, „Спутник V“), которые есть в России. Другого выхода не существует», — подчеркнул специалист.