Ученый оценил перспективы вымирания белых медведей из-за потепления

На Земле были периоды, когда льдов становилось критически мало, однако белые медведи выжили. Сейчас из-за глобального потепления угроза их вымирания существует, но она «не смертельная», заявил «Ленте.ру» климатолог, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Семенов.

«Высокоорганизованные животные способны пережить подобные катаклизмы», — считает ученый.

Если из-за изменения привычной среды обитания животным будет труднее добывать пищу, их популяция снизится. Однако морские льды в определенном количестве будут присутствовать всегда, уверен собеседник.

В Арктике с приходом весны начался сезон белых медведей. В апреле самки с детенышами стали покидать берлоги. Зимняя спячка у медведиц продолжается от 50 до 80 дней. Самцы впадают в спячку на короткий срок и не каждый год.

Белые медведи — родственники бурых. Сотни тысяч лет назад оба вида отделились от общего предка. Впоследствии долгое время белые и бурые медведи скрещивались, в популяции бурых медведей обнаруживают до 10% генетического материала белых медведей.