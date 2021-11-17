Ученый объяснил, почему распространения ковида можно было избежать в 2019 году

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, каким образом можно было бы остановить распространение коронавирусной инфекции по всему миру до возникновения пандемии. Он считает, что закрытие границ и перелетов между странами могло бы предотвратить развитие вируса. Об этом написал Ura.ru.

«[Закрыть границы следовало], как только инфекция вышла за пределы региона, в частности Китайской Народной Республики. Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы. Даже в период так называемого китайского Нового года, который идет в январе–феврале, на достаточно длительные каникулы Китай не закрыл вылет. Это были миллионы туристов», — сообщил ученый.

Он добавил, что Россия слишком поздно среагировала на пандемию, как и многие европейские страны.

По словам профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, специалисты в свое время недооценили инфекцию. Они решили, что это не какое-то серьезное заболевание, а совсем обычное, которое не перерастет во что-то большее.