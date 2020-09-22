Ученый объяснил критику российской вакцины от коронавируса желанием улучшить ее

Профессор медицинского факультета политехнического университета итальянской области Марке Маурицио Баттино заявил, что письмо с критикой зарубежных ученых в адрес российской вакцины от коронавируса поможет стать препарату только лучше.

«Вместе с коллегами я поделился некоторыми критическими мыслями в качестве эксперта с целью помочь авторам улучшить их „продукт“ и с надеждой, что наши комментарии могут помочь улучшить научный результат, которого мы все желаем как представители науки», — заявил Баттино РИА «Новости».

В сентябре научный журнал Lancet опубликовал данные двух испытаний вакцины «Спутник V». После на сайте Cattivi Scienziati появилось письмо от нескольких зарубежных ученых, в котором было выражено сомнение в эффективности российской вакцины от нового вируса.

По словам директора по научной работе НИЦЭМ имени Гамалеи Дениса Логунова, перед публикацией в научном журнале они ответили на все интересующие вопросы и прошли тщательную экспертизу рецензентов.

Недавно Министерство здравоохранения выдало разрешение на клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре Чумакова.