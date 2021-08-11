Ученый объяснил, как быстро создать вакцину от нового штамма коронавируса

Молекулярный биолог Евгений Печковский назвал способ быстрого создания вакцины от нового штамма коронавируса. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он объяснил, что технически это сделать несложно. Нужно внести некоторые изменения в уже существующие препараты. Осложняет ситуацию то, что измененную вакцину необходимо регистрировать как новую.

«Если препарат изменять, то придется проходить заново все эти этапы бумажной волокиты: снова испытать на пяти тысячах, потом на 40, затем на 100», — пояснил биолог.

Он считает, что от этого нужно отказаться, тогда получится оперативно создавать препараты от новых штаммов.