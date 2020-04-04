Ученый: новый коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что COVID-19 теперь станет частью повседневной жизни людей, так же, как и обычные вирусы гриппов.

«Надо понимать, что этот вирус пришел в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени. Он пришел на много-много лет, может, даже, навсегда. Семьдесят процентов (населения мира. — ред.) переболеет этой инфекцией», — отметил он в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1»

По его словам, заразиться 2019-nСоV может еще большее количество людей, согласно разным оценкам, а если бы тестирование в России на наличие возбудителя приобрело массовый характер, число выявленных больных оказалось бы выше, но показатель смертности снизился.

«Цифра смертности, она никакие не пять процентов, она меньше, чем при гриппе. И это та инфекция, с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом», — подчеркнул Зверев.

Ученый также привел данные по смертности от COVID-19 и от гриппа в США — оказалось, что даже при «слабенькой» эпидемии гриппа в этом году, от этой болезни умерло больше американцев, чем от коронавируса нового типа.