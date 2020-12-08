Ученый: неологизмы про коронавирус рано вносить в словари

В обиходе появилось множество новых слов, связанных с пандемией. Например, самоизоляция и локдаун. Раньше таких терминов не существовало, но закреплять их на официальном уровне пока рано.

«Все будет зависеть от того, как долго будет длиться пандемия коронавируса. Если она не закончится через год или два, а останется с нами надолго, то такие слова придется фиксировать на официальном уровне», — заявил он.