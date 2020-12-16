Ученый назвал причину, по которой коронавирусом заражаются не все
В комментарии Ura.ru он объяснил, что человек мог раньше заразиться другим коронавирусом, и у него осталисьT-клетки, узнающие и Sars-Cov-2.
«Поэтому они защищены от повторного заражения», — предположил ученый.
По его подсчетам, таких людей всего 10-15%. Они могли переболеть даже несколько лет назад. Биолог отметил, что риск заразиться меньше у тех, кто недавно перенес грипп. У этой группы людей в крови есть большое количество антивирусного белка — интерферона. Он препятствует инфицированию.
За последние сутки в России выявили еще 26 509 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровело почти столько же — 26 490. Жертвами болезни стали 596 пациентов.
Больше всего случаев регулярно регистрируется в Москве. Из-за этого в городе действует ряд ограничений. Например, учащиеся 5-11 классов и студенты занимаются дистанционно. Мэр Сергей Собянин заверил, что, как только эпидемия пойдет на спад, они вернутся в школы и институты. Об этом написал RT.