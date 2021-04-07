Ученый: надвигающаяся магнитная буря интересна скорее для физиков
Заведующий лабораторией «Рентгеновская астрономия солнца» Физического института имени Лебедева РАН Сергей Кузин заверил ИА Ura.ru, что на здоровье людей никак не повлияет магнитная буря уровня G1 (Kp=5), которая ожидается на территории России в середине апреля.
«Причины магнитных бурь — две: приход заряженных частиц из-за солнечных вспышек и открытый коридор магнитного поля, в который они попадают и взаимодействуют с магнитосферой Земли. Вспышечная активность в последние месяцы низкая, так что магнитная буря, прогнозируемая 16 апреля, связана с корональными дырами», — объяснил специалист.
Он заметил, что подобные события происходят регулярно, и у людей уже выработался «иммунитет». По его словам, жители больших городов взаимодействуют с изменениями магнитного поля сильнее, в частности, будучи в метро.
«Надвигающаяся магнитная буря интересна скорее для физиков», — добавил собеседник информагентства.