Общество 07 февраля 2024, 14:16 Ученый Мухаметов рассказал, что спасти застрявших во льду касаток можно только с помощью судна ледового класса

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Спасти застрявших во льду у Хоккайдо косаток можно только с помощью судна, но есть еще вариант, что переменится погода. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

Он объяснил, что косаткам для вдоха нужно подниматься на поверхность, а сделать это можно только пробравшись через лед. Если животным не прийти на помощь, то они просто выбьются из сил и погибнут. У России есть подходящие суда ледового класса, но им нужно разрешение от японских властей, чтобы войти в акваторию.

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«Судно должно быть ледового класса. Оно подходит, делает циркуляцию, встает под ветер, и с подветренного борта судна льдов будет значительно меньше. И косаткам будет гораздо легче дышать», — объяснил Сергей Мухаметов.

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