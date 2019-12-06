  • Ученый-математик Ивашев-Мусатов умер в Москве после отравления «Кротом»

    06 декабря 2019, 16:37

    Нина Петлинова

    Известный российский математик Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря, сообщили на официальном сайте механико-математического факультета МГУ. Его госпитализировали 16 ноября после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот».

    «Прощание состоится во вторник, 10 декабря, в крематории Хованского кладбища в 13 часов 30 минут», — сказано на сайте.

    91-летний ученый попал в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского 16 ноября. Его сын сообщил, что услышал крики своего отца ночью. Он обнаружил его в ванной — математик перепутал жидкость для прочистки труб с водой и выпил ее.

    Врачи не смогли вывести отравившегося «Кротом» математика из тяжелого состояния

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    Ранее источник рассказал «360», что врачам не удалось вывести Ивашева-Мусатова из тяжелого состояния, несмотря на все усилия.

    Похожая ситуация произошла летом текущего года с продюсером Бари Алибасовым. Он перепутал «Крот» с напитком из-за яркой упаковки, и успел сделать несколько глотков. В результате его госпитализировали с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей.

    После того, как Алибасова выписали из больницы, он подал в суд на производителя средства. Продюсер обвинил фирму в том, что их товар не соответствует требованиям безопасности, потому что его упаковка напоминает сок. Однако Пресненский суд Москвы отклонил его иск.

    Олег Ивашев-Мусатов родился 3 декабря 1927 года в Москве. Он сын знаменитого российского художника Сергея Ивашева-Мусатова. Математик долгие годы преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2013 году его наградили премией университета за педагогическую деятельность.