Ученый-математик Ивашев-Мусатов умер в Москве после отравления «Кротом»

«Прощание состоится во вторник, 10 декабря, в крематории Хованского кладбища в 13 часов 30 минут», — сказано на сайте.

91-летний ученый попал в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского 16 ноября. Его сын сообщил, что услышал крики своего отца ночью. Он обнаружил его в ванной — математик перепутал жидкость для прочистки труб с водой и выпил ее.

Врачи не смогли вывести отравившегося «Кротом» математика из тяжелого состояния Подробнее

Ранее источник рассказал «360», что врачам не удалось вывести Ивашева-Мусатова из тяжелого состояния, несмотря на все усилия.

Похожая ситуация произошла летом текущего года с продюсером Бари Алибасовым. Он перепутал «Крот» с напитком из-за яркой упаковки, и успел сделать несколько глотков. В результате его госпитализировали с ожогом пищевода, желудка и дыхательных путей.

После того, как Алибасова выписали из больницы, он подал в суд на производителя средства. Продюсер обвинил фирму в том, что их товар не соответствует требованиям безопасности, потому что его упаковка напоминает сок. Однако Пресненский суд Москвы отклонил его иск.

Олег Ивашев-Мусатов родился 3 декабря 1927 года в Москве. Он сын знаменитого российского художника Сергея Ивашева-Мусатова. Математик долгие годы преподавал в МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2013 году его наградили премией университета за педагогическую деятельность.