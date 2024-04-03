Общество 03 апреля 2024, 16:34 Ученый Марьинский предупредил москвичей о начале сезона комаров в мае

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Сезон комаров может начаться в российской столице уже в мае. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с «Москвой 24».

По его словам, точная дата будет зависеть от погодных условий.

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«Если очень тепло, то в начале месяца. Если будет похолоднее, с заморозками, то ближе к концу мая — началу июня», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что отложенные осенью яйца комаров развиваются в лужах, температура воды в которых и влияет на скорость процесса.