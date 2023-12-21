Общество 21 декабря 2023, 18:55 Ученый Колесников: новый алгоритм ReBRAC обучает ИИ в 4 раза быстрее

Читать 360tv в

Разработанный в России алгоритм ReBRAC позволяет обучать искусственный интеллект в четыре раза быстрее и на 40% качественнее существующих аналогов. Об этом сообщил эксперт Tinkoff Research Сергей Колесников в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, система помогает помогает эффективнее решать проблему дообучения нейросетей, которые обычно медленно адаптируются к новым условиям. К таким итогам исследователи пришли при тестировании на робототехнических симуляторах.

Реклама

Отмечается, что новый алгоритм создала команда ученых лаборатории научных исследований ИИ Tinkoff Research.