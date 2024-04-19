Общество 19 апреля 2024, 11:48 Ученый Киселев счел маловероятной версию о паводке в РФ из-за климатического оружия

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Аномально разрушительный паводок доставил серьезные проблемы жителям РФ в апреле текущего года. Больше всего пострадала Оренбургская область. Без конспирологии не обошлось и в данной ситуации, сообщил «Ридус».

Так, некоторые впечатлительные люди решили, что стихийные бедствия стали результатом применения климатического оружия.

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Однако ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев счел версию маловероятной. По его мнению, надежность «пакостей подобного сорта» крайне низкая. Существуют гораздо более эффективные способы нанести вред врагу, отметил эксперт.