Общество 07 марта 2024, 18:01 Ученый Киселев допустил дефицит пресной воды в Европе в будущем

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Вполне возможно, что в будущем европейские страны начнут страдать от дефицита пресной воды из-за ее неравномерного распределения по планете. Таким мнением поделился с «Радио КП» ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Он отметил, что проблема неравномерного распределения ресурсов касается многих стран, в том числе и России. Однако есть ряд территорий, где она стоит особенно остро. В частности, речь идет об Аравийском полуострове, Африке и Средней Азии. Но есть и более бедные страны в Европе, где вопрос с водой в будущем может встать довольно остро из-за недостатка ресурсов.

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«Другое дело, что такие страны, как Россия и США, обладают определенными ресурсами — финансовыми, интеллектуальными, технологическими — для того, чтобы этот вопрос как-то решить. А страны, скажем, менее развитые, для них это вопрос жизни и смерти», — отметил ученый.

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