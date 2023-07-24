Общество 24 июля 2023, 18:26 Ученый из Китая Вэй Кэ заявил, что причиной экстремальной жары в мире стало глобальное потепление

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Глобальное потепление стало причиной экстремальной жары по всему миру. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на младшего научного сотрудника Института физики атмосферы Китайской академии наук Вэй Кэ.

Ранее сообщалось, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае столбики термометров показывали до +52,2 градуса.

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Ученый добавил, что процессы глобального потепления продолжают развиваться. Температура во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели не только в Китае, но и по всему миру, написал сайт kp.ru.