Ученый и переводчик «Улисса» Сергей Хоружий умер в Москве

В Москве скончался физик-теоретик, математик, философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий. Ему было 78 лет.

О смерти ученого сообщил в своем Facebook писатель и публицист Александр Архангельский.

Умер Сергей Сергеевич Хоружий, переводчик, комментатор и интерпретатор Джойса. Ну, и не только Джойса. Царствие Небесное Александр Архангельский.

Сергей Хоружий родился в городе Скопине Рязанской области в 1941 году. В 25 лет он окончил физический факультет МГУ, а через два года — аспирантуру Математического института имени В. А. Стеклова (МИАН). Там он учился под руководством физика и автора работ по истории литературы и философии Михаила Поливанова.

В 1976 году Хоружий получил степень доктора физико-математических наук. В 1993 году он занял пост действительного членом РАЕН. Кроме того, он был профессором философии Института философии РАН, а также профессором кафедры сравнительных исследований религиозных традиций при ЮНЕСКО.

В 2005 году Сергей Хоружий возглавил Институт синергийной антропологии. В качестве богослова он входил в редколлегию научно-богословского альманаха «Богословские труды» в составе Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ.

Широкую известность он получил за переводы книг Джеймса Джойса — в том числе романа «Улисс». Кроме этого, он переводил и другие работы автора, а так же оставлял комментарии к его трудам.